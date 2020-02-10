  • BIST 118.342
  • Altın 304,195
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Gölbaşı'nda yeraltı çöp konteynerlerı zorunlu oluyor

Gölbaşı Belediyesi yeni çöp toplama sistemini ilçe genelinde hayata geçiriyor. Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle alınan kararla 30 ve üzeri bağımsız bölüm sayısına sahip tüm konutlarla "Yeraltı Çöp Konteynerleri" zorunlu hale geliyor.
Gölbaşı'nda yeraltı çöp konteynerlerı zorunlu oluyor

İlçe sınırları içindeki sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla  çöp konteynerleri yer altına alınıyor. 
Gölbaşı’nın ‘çöp sorununu’ en aza indirgemek için Gölbaşı Belediyesi’nden önemli bir adım geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla 30 ve üzeri bağımsız bölüm olan inşaatlarda yer altı çöp konteyneri koyulması yönünde, belediye meclisinden karar alındı. 

“DAHA TEMİZ BİR GÖLBAŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çöplerin yer altına alınmasının şart koşulduğu yeni uygulama için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şu açıklamayı yaptı;

“Doğasıyla Başkent’in gözbebeği olan Gölbaşı’nın, daha temiz olması için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye meclisinden aldığımız kararla birlikte, 30 ve üzeri bağımsız bölüm bulunan yapılarda "Yeraltı Çöp Konteynerleri" zorunlu hale geldi. Şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak konteynerler çevrenin korunması, Gölbaşılıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlayacak. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gölbaşı’nın  marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz  ” 

 DAHA HİJYEN! DAHA SAĞLIKLI...

1 adet betondan yapılmış hazne ile beton haznenin içine giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sistemi, çöp sularının akmasını da engelliyor. Yeraltı Çöp Konteynerleri, uzaktan kumandalı tam elektronik sistemli vince sahip çöp kamyonlarınca toplanıyor. Boşaltılma ve yıkanarak temizlenme özelliğine sahip olan konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile dikkat çekiyor. Hijyenik yeraltı konteynerleri halk sağlığını korumaya da katkı sağlıyor.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti10 Şubat 2020 Pazartesi 00:26
  • Samsunspor'u konuk eden Mamak Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:24
  • Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu’nda Sıfır Atık Sokağı açıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:20
  • Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası Keçiören’de düzenlendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:18
  • Gölbaşı Belediyespor’un kullandığı soyunma odası yenilendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:17
  • ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek10 Şubat 2020 Pazartesi 00:15
  • Gölbaşı Belediyesi personeline sigara bırakma semineri10 Şubat 2020 Pazartesi 00:03
  • Yenimahalle'de Optik İllüzyon Sergisi açıldı08 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • Yenimahalle'de bulunan kütüphaneye yoğun ilgi08 Şubat 2020 Cumartesi 00:37
  • Keçiören Kariyer Ofisi vesilesiyle işe girecek 112 genç başkana teşekkür ziyaretinde bulundu08 Şubat 2020 Cumartesi 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti