  • BIST 1.432,610
  • Altın 480,46
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Gölbaşı’ndan hayvan yardımı

Gölbaşı Belediyesi yangında hayvanlarını kaybeden köylüler için başlattığı yardım kampanyasını sonlandırdı. İçi hayvanlarla ve hayvan yemleri ile dolu olan 6 tır yola çıktı.
Gölbaşı’ndan hayvan yardımı

Gölbaşı Belediyesi 50 koyun, 50 keçi, 30 düve, sap saman balyası ve hayvan yemi desteğinde bulunan Başkan Ramazan Şimşek, toplanan yardımlar sonrası tırları yola çıkardı.

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yangın bölgelerinde hayvanları yanan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize yardım yapmak için harekete geçtik” diyen Başkan Ramazan Şimşek “Bu doğrultuda Gölbaşı Belediyemiz, İlçe ve Ocak teşkilatı, Gölbaşılı köylülerimiz, İl hemşeri derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile Gölbaşılı hayırseverlerimiz sayesinde bugün kampanyamızı tamamladık. 185 küçükbaş hayvanımız, 36 büyükbaş hayvanımızın olduğu 3 tır ile içinde hazır yemin bulunduğu diğer 3 tırı yola çıkardık. İnşallah vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olmuş oluruz. Yanan yerlerimizi yeniden yeşertmek için çalışacağız. Unutmasınlar ki bizler hep buradayız ama yanlarındayız. Biz bir aileyiz.”

1628492766_b00y9891.jpg

Garip isimli keçiyi de sahiplenen Başkan Ramazan Şimşek “Doğduktan sonra annesi tarafından sahiplenilmemiş. Bizim sahip çıktığımız Garip’e artık kendi Park ve Bahçelerimizde bakacağız. Garip herkese umut olsun” diyerek sözlerini noktaladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhtiyaç sahiplerinin evine tadilat09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43
  • Yeniden kapanma bizi iflasa sürükler09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:35
  • Civcivler gözlerini açtı09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:29
  • Mamak'ın 20 Yıllık Altyapısına Neşter09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:30
  • Emine Işınsu’nun ismini taşıyacak 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:30
  • FKM ile kesintisiz hizmet 09 Ağustos 2021 Pazartesi 04:00
  • Ballıkuyumcu Köy Konağı Hizmete Açıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:15
  • Mamak kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 01:00
  • 28 parka şarj istasyonu09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti