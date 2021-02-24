  • BIST 1.483
  • Altın 415,510
  • Dolar 7,1758
  • Euro 8,7124
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Gölbaşı’ndan kartpostallık görüntüler

Ankara’nın incisi Gölbaşı, kış mevsiminin bütün güzelliklerini yansıtıyor.
Gölbaşı’ndan kartpostallık görüntüler

Mogan Gölü’nde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı. Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Mogan Gölü ve Eymir Gölü’nün tadını ise sokak hayvanları çıkardı. Kuşların dansı deklanşöre yansırken Gölbaşı’nın doğa harikası görüntüleri de huzurun resmini ölümsüzleştirdi.

1614075744_g__lba__i_manzara__2_.jpg

“Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Gölbaşımızın güzelliklerini görmeye bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçenin adeta turizm cenneti olduğuna vurgu yaptı.

Foto Galeri için tıklayınburada-005.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Balcı, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü25 Şubat 2021 Perşembe 00:15
  • 150 Suriyeli Ankara’da bir salona toplandı. Etraftakiler neye uğradığını şaşırdı24 Şubat 2021 Çarşamba 12:06
  • Çocuklar Ankara’yı kitaplarla öğrenecek24 Şubat 2021 Çarşamba 04:18
  • Tuğçe'nin gözü altın madalyada24 Şubat 2021 Çarşamba 03:23
  • 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imzaları atıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 02:19
  • Başkan Murat Köse, Gecekondu’yu ziyaret etti24 Şubat 2021 Çarşamba 00:26
  • Sincan’da çevre temizliği 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:25
  • Sincan Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:24
  • Öğrenciler iş dünyasıyla buluşuyor24 Şubat 2021 Çarşamba 00:22
  • Başkan Demirel, robot yarışmalarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi24 Şubat 2021 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti