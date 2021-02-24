Gölbaşı’ndan kartpostallık görüntüler

Ankara’nın incisi Gölbaşı, kış mevsiminin bütün güzelliklerini yansıtıyor.

Mogan Gölü’nde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı. Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Mogan Gölü ve Eymir Gölü’nün tadını ise sokak hayvanları çıkardı. Kuşların dansı deklanşöre yansırken Gölbaşı’nın doğa harikası görüntüleri de huzurun resmini ölümsüzleştirdi.

“Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Gölbaşımızın güzelliklerini görmeye bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçenin adeta turizm cenneti olduğuna vurgu yaptı.

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