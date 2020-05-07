  • BIST 98.571
  • Altın 391,315
  • Dolar 7,1906
  • Euro 7,7713
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı Belediyesi Eymir Mahallesi’nde 10 bin lavantayı toprakla buluşturdu.
Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile yaşamlara dokunmaya devam ediyor. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi üzerinde bulunan 16.000 m²’lik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Lavanta Bahçesi oluşturulduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Alana ilk olarak toprak tesviyesi yapılarak, yabani ot çıkmasını engelleyen jüt serildi ve 10.000 adet Lavanta toprakla buluşturuldu. Lavantaların sulanması için otomatik damlama sulama sistemini hayata geçireceğiz” dedi.

7-011.jpg

Görsel şölen olacak

Gölbaşı’nda bir ilke imza attıklarını anlatan Ramazan Şimşek “Lavanta bahçesi çevresine 100 adet yapraklı ve 100 adet ibreli toplamda 200 adet ağaç dikilmiştir. Gölbaşı’nda bir ilk gerçekleştirilerek Haziran ayında çiçek açan lavantalar, ilçemize görsel olarak büyük katkı sağlayacak. Sevgi Çiçeğimizden sonra lavantalarımız da ilçemize çok yakışacak ifadelerini kullandı. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta sahur bir başka güzel06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:00
  • Kızılcahamam Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini temizledi06 Mayıs 2020 Çarşamba 04:39
  • Keçiören’de “Kitap Çağır” 7’den 70’e yüzleri güldürüyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 03:07
  • Kahramankazan’da karış karış dezenfekte, köşe bucak temizlik06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:04
  • Sincan Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:47
  • Başkent’te en güzel pencere, balkon ve teras tasarım yarışması06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:02
  • Başkan Yavaş’tan Ankaralılara destek mektubu ve maske dağıtımı06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:10
  • Pursaklar'da Ramazan Sohbetlerinin konuğu Başkan Ertuğrul Çetin 05 Mayıs 2020 Salı 04:33
  • Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti05 Mayıs 2020 Salı 03:33
  • Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı05 Mayıs 2020 Salı 02:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti