Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı Belediyesi Eymir Mahallesi’nde 10 bin lavantayı toprakla buluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile yaşamlara dokunmaya devam ediyor. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi üzerinde bulunan 16.000 m²’lik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Lavanta Bahçesi oluşturulduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Alana ilk olarak toprak tesviyesi yapılarak, yabani ot çıkmasını engelleyen jüt serildi ve 10.000 adet Lavanta toprakla buluşturuldu. Lavantaların sulanması için otomatik damlama sulama sistemini hayata geçireceğiz” dedi.

Görsel şölen olacak

Gölbaşı’nda bir ilke imza attıklarını anlatan Ramazan Şimşek “Lavanta bahçesi çevresine 100 adet yapraklı ve 100 adet ibreli toplamda 200 adet ağaç dikilmiştir. Gölbaşı’nda bir ilk gerçekleştirilerek Haziran ayında çiçek açan lavantalar, ilçemize görsel olarak büyük katkı sağlayacak. Sevgi Çiçeğimizden sonra lavantalarımız da ilçemize çok yakışacak ifadelerini kullandı.



