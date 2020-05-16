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Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, ilk olarak 35 bin sazan yavrusu, Ankara'da bulunan Mogan Gölü'ne bırakıldı. 
Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde, 5 milyon sazan yavrusu üretildi. Üretilen balıklar, 28 Mayıs'a kadar 63 ildeki 766 su kaynağına bırakılacak. Proje, bugün Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nden start aldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in katılımıyla Mogan Gölü'ne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

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Projenin her yıl hayata geçirildiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Her yıl yavru sazanları Gölbaşımızın suları ile buluşturuyoruz. Bugün Bakanlığımıza ek olarak 10 bin yavru sazanımızı biz de Mogan ile buluşturduk. Toplamda Yağlıpınar’a 20 bin, Dikilitaş’a 20 bin Mogan’a 45 bin yavru sazan bırakmış olduk. Bu salgın süreci bizlere birçok şeyin kıymetini daha da anlamamıza sebep oldu. Hem sularımızın temizliği hem de doğanın korunması noktasındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

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