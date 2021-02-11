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Gölbaşı'nın tarihi yeniden yazılıyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan “Gölbaşı Tarih ve Kültür Atlası” kitabının yayımlanması için geri sayım başladı.
Gölbaşı'nın tarihi yeniden yazılıyor

Gölbaşı tarihine dair pek çok detayın yer alacağı “Gölbaşı Tarih ve Kültür Atlası” kitabı için çalışmalara başlayan Gölbaşı Belediyesi, adeta tarihi belge niteliği taşıyan kitabın hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara tarihi ve kültürüne dair 50’ den fazla kitabı yayınlanan şehir tarihçisi Abdülkerim Erdoğan tarafından yayına hazırlanan atlasa dair konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “ Amacımız Gölbaşı ilçesinin doğal ve kültürel varlıklarını, yaşanmış tarihini (Antik Çağlar, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi), arkeolojik alanlarını ve eserlerini, yerleşmelerini (mezra, çiftlik, köy/mahalle), ekonomik ve ticari değerlerini, nüfus ve sosyal hayatı, eğitim kurumlarını, yöresel örf ve adetlerini (giyim-kuşam, yemek, halk kültürü) belge ağırlıklı ve görsel bir yayınla kamuoyuna tanıtarak, milli kültürümüze ve şehir kimliğine yazılı bir kaynak eser kazandırmak” dedi.

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Tarihe ışık tutacağız
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Gölbaşı’nın adeta saklı bir hazine olduğunu sözlerine ekleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımız doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihiyle de büyük önem taşıyor. Bu değerlerin nesillere doğru aktarılması amacıyla “Gölbaşı Tarih ve Kültür Atlası” kitabımızın çalışmalarına başladık.  Emeği geçenlere teşekkür ediyor, eserimizin tarihimize ışık tutmasını temenni ediyoruz” dedi.

Diyarlara yolculuk
“Gölbaşı Tarih ve Kültür Atlası” kitabını kaleme alan şehir tarihçisi Abdülkerim Erdoğan ise  şunları söyledi: “Zengin jeolojik ve arkolojik alanlara sahip olan Gölbaşı coğrafyası, Ertuğrul Gazi ve aşiretine Söğüt yolculuğu öncesi yurt, Anadolu erenlerinden Seydî Yusuf’un sevgi ocağını yaktığı diyar olmuştur. Daha önce yayınlanan Tarih İçinde Gölbaşı kitabımız yeni belge, fotoğraf ve bilgilerle zenginleştirilerek yayına hazırlanacaktır.”

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