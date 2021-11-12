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Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 7-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'un Tekkeköy İlçesi Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde Ukrayna'ya kaybederek üçüncülük maçına çıkan Golbol Erkek Milli Takımı, yine yarı finalde Litvanya'ya kaybeden Almanya ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 3-2 millilerin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda 4 gol daha bulan milliler, maçtan da 7-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Golbol Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

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