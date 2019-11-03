  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7018
  • Euro 6,3664
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem manzaralar sunuyor.

Bolu'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği tabiat parkının yolunda oluşan ağaç koridorlarında da sonbaharın en güzel renkleri göz alıyor.

Araçlarıyla bu yoldan geçen tatilciler, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde seyahat ediyor.

Tabiat parkının içinde ise ağaçlardan dökülen sarı ve kahverengi tonlardaki yapraklar ile farklı renklere bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Günübirlik olarak tabiat parkını tercih edenler, bölgenin doğal güzelliği karşısında adeta büyüleniyor.

Sonbaharı yaşamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.

Bazı tatilciler ise bisiklet ve golf araçlarıyla tabiat parkında gezinti yaparak manzaranın tadını çıkarıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nüfus müdürlükleri yenileniyor03 Kasım 2019 Pazar 12:04
  • 3 bin yıllık ağacın 'sır' yaşını nükleer fizikçiler ortaya çıkardı03 Kasım 2019 Pazar 11:00
  • Lösemiyi yenen genç kız hastalara umut oldu03 Kasım 2019 Pazar 10:59
  • Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor03 Kasım 2019 Pazar 10:56
  • Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği03 Kasım 2019 Pazar 10:51
  • Görme engelli İngiliz sporcudan kadınlara aikido dersi03 Kasım 2019 Pazar 10:48
  • Tasarladığı off-road aracıyla zorlu parkurları aşıyor03 Kasım 2019 Pazar 10:47
  • Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü03 Kasım 2019 Pazar 10:39
  • Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'de kış güzelliği03 Kasım 2019 Pazar 10:33
  • 93'lük dede camiye gitmek için bisiklet yaptı02 Kasım 2019 Cumartesi 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti