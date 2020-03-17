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Goldman Sachs’ın koronavirüs tahminleri internete sızdırıldı

Goldman Sachs yatırım bankası müşterilerinin, yeni tip corona virüs küresel ekonomiye etkisinin ele alındığı kapalı toplantı notlarının internete sızdırıldığı belirtildi.
Goldman Sachs’ın koronavirüs tahminleri internete sızdırıldı

Forbes’tan Abram Brown’ın aktardığına göre, geçen hafta gerçekleşen toplantıya, Goldman Sachs’ın baş ekonomist Jan Hatzius ve sağlık şefi Michael Rendel ile ticari bankalarının temsilcileri de katıldı.

HASATALIK 8 HAFTA SONRA ZİRVE GÖRECEKMİŞ 

Toplantıya katılanlardan biri not alıp daha sonra bunları internetten yayınladı.

Sızdırılan notlarda, koronavirüsün bulaşma oranlarıyla ilgili tahminler yer aldı. Bu tahminlere göre, ABD nüfusunun yarısı ve Almanya nüfusunun yüzde 70’ine Kovid-19 bulaşacakmış. Virüs kapanların yüzde 80’i hafif, yüzde 15’i orta ve yüzde 5’i kritik durumda olacakmış. Ölüm oranı ortalama yüzde 2 düzeyde olacakmış. Hastalık, 8 hafta sonra zirve görecekmiş.

Goldman Sachs uzmanları, aşı geliştirilmediği sürece ülkelerin pandemiye karşı mücadele konusunda konsensüse varamayacağı görüşünde. ABD karantinaya meyilliyken İngiltere, insanların virüsle buluşması ve doğal bağışıklığın gelişmesinden yana.

Toplantıda seslendirilen tahminlere göre, küresel ekonomik büyük yaklaşık yüzde 2 büyümeyle son 30 yılın en düşük seviyede gerçekleşecek. S&P 500 endeksinin bu yıl yüzde -15 ilâ -20’lik hızla negatif büyüme sergileyeceği, bununla birlikte yılın ikinci yarısında piyasaların tamamen iyileşmesi gerektiği ifade edildi. Teknik olarak piyasa, tarihin en uzun kur artışından sonra ‘restart’ için temel arıyor.

Goldman Sachs’tan Forbes’a yapılan açıklamada, sızdırılan notların, yanlış bilgi içeren “kısa bir özetten daha fazlası olmadığı” kaydedildi.

Toplantıda, pandemiyle ilgili farklı istatistiksel verilerin dile getirildiği, ama hiçbirinin Goldman Sachs’ın görüşü gibi lanse edilmediği savunuldu.

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