Gölet ve bungalov evler olan Akdağ Tabiat Parkı ve Kocayayla nerde, nasıl gidilir?

Pandemi nedeniyle tatilde izole yerler büyük rağbet görüyor. Bu adreslerden biri de gölet ve bungalov evleri olan Akdağ Tabiat Parkı’ndaki Kocayayla. Peki Kocayayla nerde, hangi ilde, nasıl gidilir, Kocayayla’da neler var?

Korona virüs insanları doğa ve doğala yönlendirdi… Özellikle hobi bahçelerine, müstakil yapılara ilgi artarken, tatilde de izole yerler büyük rağbet görüyor. Bu adreslerden biri de Akdağ Tabiat Parkı’ndaki Kocayayla. Peki Kocayayla nerde , Akdağ Tabiat Parkı nerde , hangi ilde , nasıl gidilir , Kocayayla’da neler var ?

Akdağ Tabiat Parkı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunuyor.

Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, izole tatil tercih eden yerli turistlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Afyonkarahisar-Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla, geniş karaçam ormanı, meşelik alanları ve eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Kocayayla’nın en büyük özelliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yapay göletinin olması. Bölgede ayrıca, sosyal tesisler ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler, doğa, kamp ve karavan turizmi imkanı bulunuyor.

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'da macera tutkunlarının gezdiği Tokalı Kanyon, yılkı atları ve kızıl geyikleriyle de misafirlerin ilgisini çekiyor.

Kocayayla’da tesislerin işletmesini Sandıklı Belediyesi yapıyor.

Belediye’nin Akdağ göletine kazandırdığı sultan kayığı, botlar ve deniz bisikletleriyle ziyaretçiler keyifli zaman geçiriyor.

Akdağ Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Miraç Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’de çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını dolayısıyla yaz aylarında izole tatilin gözde mekanı haline gelen Kocayayla'nın, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

PANDEMİDE İLAÇ GİBİ GELDİ

Aktürk "Pandemide Akdağ insanlara ilaç gibi geldi. İlgi her geçen yıl artıyor. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Akdağ'a çok büyük önem veriyor. 'Buraya gelen insanlara daha fazla hangi imkanları sunabiliriz?' düşüncesiyle yatırımlarını sürdürüyor" diyor.

Park sorumlusu Aktürk, yapay gölete bu yıl kazandırılan sultan kayığı, yuvarlak botlar, deniz bisikletleri ve dağ bisikletleriyle ziyaretçilere sportif aktivite imkanlarının da sunulduğunu anlatırken, ziyaretçilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydediyor.

"Türkiye'nin her noktasından turist geliyor"

Aktürk Uşak, Denizli ve Isparta başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda turistin salgın sürecinde tatil için Akdağ'ı tercih ettiğine dikkat çekerek, şunları söylüyor:

"Burada 10 bungalov evimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakında bir butik otelimiz hizmete girecek. Yine kamp ve karavan turizminde de Kocayayla, büyük ilgi gördü. Çünkü pandemi sürecinde insanlar Akdağ gibi doğa harikası yerlere gitmek istiyor. Şehir merkezlerinden ve kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutmak istiyorlar. Bu süreçte Akdağ'ımız çok büyük rağbet görüyor. Doğa harikası Kocayayla'ya Türkiye'nin her noktasından turist geliyor. Geçen yıla göre sezon sonu gelmeden şimdiden ziyaretçi sayımız iki kat arttı. Turist sayısı artıkça bizlerin verdiği hizmetler de artıyor."

"Burası adeta cennetten bir köşe gibi"

İşte Akdağ Tabiat Parkı ziyaretçilerinden Büşra Öztürk adlı vatandaş, Akdağ'ın doğasının çok güzel olduğunu anlata anlata bitiremiyor.

Bungalov evlerde kaldıklarını belirten Öztürk, "Pandemi dolayısıyla Akdağ'a çok sayıda insanın tatile geldiğini öğrendik. Eylül ayındayız ve burada da sezonun son günleri yaşanıyor. Burası adeta cennetten bir köşe gibi. Herkesin bu güzel atmosferi görmesini tavsiye ediyoruz" diyor.

Ramazan Yıldız da Akdağ'a arkadaşlarıyla günübirlik geldiklerini, doğa ile iç içe Akdağ'daki ortamın çok güzel olduğunu ifade ediyor.



