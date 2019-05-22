Gölgesi yeter

Türkiye’nin göndere çekili en büyük, dünyanın da ikinci büyüğü olan 450 kg ağırlığında 2 bin metrekarelik Türk Bayrağı, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Ankara Samsun yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan dev Türk Bayrağı , görenlerin büyük ilgisini çekerken çoğu kişi yolda duraksayarak önünde fotoğraf çekiniyor. 450 kg’lık paraşüt kumaşından yapılı dev bayrağı 116 metre uzunluğunda 90 tonluk bir direk ancak taşıyabiliyor. Bayrağın bakımı için 2 personel çalışıyor. Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan bayrağı gazete olarak yerinde gözlemledik.

BAYRAĞIN BAKIMI İÇİN 2 KİŞİ ÇALIŞIYOR

1944 metrekare ebatı ile Samsun’da dalgalanan dev bayrak 2011 yılında iş adamı Mehmet Şahin tarafından yaptırılmış. Bayrak 1 ya da 2 ayda bir yıpranma durumuna karşı olarak değiştiriliyor. Düzenli olarak İstanbul’da paraşüt kumaşından yaptırılan bayrağın maliyeti de 22 bin TL. Bayrak olumsuz hava koşullarından sonra yıprandığı takdirde anında bakım yapılarak tekrar göndere çekiliyor. Tüm bu işlemler için yalnızca bayraktan sorumlu 2 personel çalışıyor.

TEMELİNDE 400 TON BETON VAR

Temeline 92 ton demir ve 400 ton beton atılan bayrak direği 730 rakım, 116 metre direk boyu ve 90 ton ağırlığıyla Türkiye’nin en büyüğü. Üzerinde taşıdığı dev Türk Bayrağı da 1944 metrekare ebatı 450 kg ağırlığıyla dünyada göndere çekili ikinci büyük bayrak olma özelliğine sahip.

Erkal Erdoğan / HABERVAKTİM

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