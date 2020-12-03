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Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye geriledi

BOLU'da, içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 22'ye geriledi. Kalan suyun 4 ay boyunca Bolu'nun ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi.
Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye geriledi

Kuraklık nedeniyle Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda su seviyesinde azalma meydana geldi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 22'ye düştü. 5,28 milyon metreküp su kalan barajda, suyun azalmasıyla gölde küçük çaplı adacıklar ortaya çıktı. Su seviyesi geçen sene yüzde 33 olan ve tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'nın, mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.

Yağışlarının başlamasıyla barajda su seviyesinin artması bekleniyor.

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