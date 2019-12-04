Gomis'ten Fatih Terim'e transfer telefonu

Al-Hilal'de büyük başarılar yakalayan Bafetimbi Gomis'in ocak ayında Galatasaray'a dönmek için Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

Galatasaray-Gomis aşkı yeniden başlıyor... Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e satılan Fransız oyuncu, Arabistan kariyerine devre arasında nokta koyacak ve yeniden Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak. İzin günlerinde sık sık Türkiye'ye gelen ve sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlarla bağını koparmayan golcü oyuncunun ocak ayını iple çektiği ve parçalı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlandığı belirtildi.

ANDONE GÖNDERİLİYOR

Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir taraftarın Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından bu gönderiyi retweet yaparak altına "Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim" notunu düşmüştü.

Güneş Gazetesi'nin iddiasına göre, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderen Gomis, Fatih Terim'e de ulaşarak yeniden Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. Fatih Terim de bu konuya olumlu bakıyor. Fransız yıldız bonservisini alıp da gelecek. Andone ile yollarını ayıracak olan Cim Bom'un sezonun ikinci yarısındaki hücum attı Radamel Falcao - Bafetimbi Gomis ikilisi olacak.