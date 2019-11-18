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Gomis'ten Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, eski kulübüne 'Geri dönmeye hazırım' mesaj yolladı.
Gomis'ten Galatasaray'a mesaj

Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sonrası forvet krizine giren ve ikinci yarı için forvet arayışlarına başlayan Galatasaray'a, menajeri aracılığıyla Gomis'ten mesaj gitti.

Gomis, kulübüyle anlaşılması durumunda bu transfer için hazır olduğu mesajını gönderdi.

Gomis, bu sözlü teklifin ardından Galatasaray yönetiminden somut bir adım beklemeye başladı. Kulislerde ise başkan Mustafa Cengiz ile Gomis arasında, ayrılık sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle hala soğuk rüzgarlar estiği konuşuldu.

CENGİZ, GOMİS'İN AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Havalimanında karşılaşmalarına rağmen Bafetimbi Gomis'in selam vermediği Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sonrasında "Selam verse ne olur, vermese ne olur. Bizden para istedi. O rakamları veremediğimiz için ayrıldı" açıklaması yapmıştı.

BAFE'DEN 34 LİG MAÇINDA 29 GOL

2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Galatasaray'a transfer olan Gomis, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 29 gol attı ve 6 milyon euro bonservis karşılığında Al Hilal'e gitti.

Gomis, bu sezon Al Hilal formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

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