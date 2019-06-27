Gomis'ten heyecanlandıran paylaşım

Raffles Hotel'de Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Batefimbi Gomis'in paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Galatasaray'ı unutmuyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını kendisine aşık eden Fransız golcünün Abdurrahim Albayrak'la olan fotoğrafı heyecan yarattı.

Bu kare, akıllara 'Gomis geri mi dönüyor?' sorusunu getirse de işin aslı sonradan ortaya çıktı. İkilinin tesadüfen karşılaştığı ve kısa süre sohbet ettikleri öğrenildi.