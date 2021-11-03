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Gönül Coğrafyamız Mamak

Mamak Belediyesi Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarından seçkin eserleri vatandaşlarla buluşturacak. 
Gönül Coğrafyamız Mamak

Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek olan Gönül Coğrafyamız Konseri’nde, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu birbirinden güzel dans ve şarkılarla davetlilere muhteşem bir gece yaşatacak. Şef Cem Gürdal önderliğinde, Gönül Coğrafyamız Konseri 4 Kasım Saat: 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz

İlçe genelinde kültür ve sanatın tüm dallarına yönelik hizmetler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızda, vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirecekleri olanaklar sunmaya devam ediyoruz” dedi. Başkan Köse, “Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden seçkin eserlerin seslendirileceği Gönül Coğrafyamız konserine tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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