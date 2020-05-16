Gönül Köprüsü Olmaya Devam Ediyoruz

Kızılcahamam Belediyesi, mübarek Ramazan Ayı içerisinde yaptığı birçok faaliyetle hizmetlerine devam etti.

Aşevi hizmetlerini bu yıl ihtiyacı olan yaklaşık 500 vatandaşın evlerine iftar yemeği götürerek sürdüren Kızılcahamam Belediyesi personellerini de unutmadı. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili çalışmalarını ve bunun yanında belediye hizmetlerini de titiz bir şekilde yürüten belediye çalışanlarına hayırsever bir vatandaş tarafından belediyeye teslim edilen Ramazan kolileri dağıtıldı. Hayırsever vatandaş tarafından verilen Ramazan kolileri ihtiyacı olan belediye çalışanlarına dağıtıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Koronavirüs salgını dolayısı ile yoğun bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımız, rutin belediye hizmetlerini ve yatırımlarımız ile çalışmaları da aralıksız sürdürdü. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz bundan sonra da gönül belediyeciliğine bağlı kalarak devam edecek. Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile gönül köprümüzü kurarak onlara da hizmet edebildiğimiz için çok mutluyuz. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.