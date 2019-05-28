  • BIST 86.778
  • Altın 248,429
  • Dolar 6,0264
  • Euro 6,7280
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde

Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde mahalle sakinlerini Ramazan Ayı boyunca dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir araya getirdiği iftar sofralarının bu kez adresi Başak Mahallesi oldu.
Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde

Başak Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar programına 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen iftar programında binlerce kişi aynı anda oruç açarak, Ramazan bereketini birlikte yaşadı. Vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik eden Ahmet Gündoğdu, “31 Mart Yerel Seçimleri’nde Mamak’ta Murat Başkan’a verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

_fdb4584.jpg

Bu kardeşlik bozulmasın

İftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlara hal hatır soran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan Ayı’nın son günlerindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan'ı geçirdik. Kurduğumuz sofralara katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için soframıza şeref verdiğiniz için tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balâlılar buluştu Estergon Kalesinde buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:12
  • Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:10
  • Başkan Şimşek öğrencilerle buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:06
  • Başkan Balcı: 'Makamda değil sokakta'29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:05
  • Başkentliler dinletileri sevdi29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:04
  • Kırşehirliler'den Ankara'ya çıkartma28 Mayıs 2019 Salı 15:48
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Mayıs 2019 Salı 08:27
  • Su Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:26
  • Başkan Memiş Çelik nikah kıydı28 Mayıs 2019 Salı 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti