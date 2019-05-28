Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde

Mamak Belediyesi’nin ilçe genelinde mahalle sakinlerini Ramazan Ayı boyunca dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir araya getirdiği iftar sofralarının bu kez adresi Başak Mahallesi oldu.