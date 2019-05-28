Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde

Başak Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar programına 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen iftar programında binlerce kişi aynı anda oruç açarak, Ramazan bereketini birlikte yaşadı. Vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik eden Ahmet Gündoğdu, “31 Mart Yerel Seçimleri’nde Mamak’ta Murat Başkan’a verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Bu kardeşlik bozulmasın
İftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlara hal hatır soran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan Ayı’nın son günlerindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan'ı geçirdik. Kurduğumuz sofralara katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için soframıza şeref verdiğiniz için tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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