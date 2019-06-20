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Gönülden gönüle türkü ziyafeti

“Gönülden Gönüle Türkü Korosu ve Halk Dansları Topluluğu” adıyla düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yılsonu konseri dinleyenleri mini bir Anadolu turuna çıkardı.
Gönülden gönüle türkü ziyafeti

“Gönülden Gönüle Türkü Korosu ve Halk Dansları Topluluğu” adıyla düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yılsonu konseri dinleyenleri mini bir Anadolu turuna çıkardı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, türkülerin zenginliğimiz olduğunu ifade ederken kültürel faaliyetlere özel önem verdiklerine de dikkat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki konser, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Türk Halk Müziği Öğretmen Korosunun söylediği türkülerle coşkulu anlar yaşayan dinleyiciler Bitlis Yöresine ait halk oyunları gösterisini de dikkatle izlediler.

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KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Şefliğini Yavuz Şanlı’nın yaptığı konserde “Mecnunum Leylamı Gördüm”, “Kara Tren Gelmez Mol’a”, “Felek Çakmağını” türkülerine dinleyenler de eşlik etti.

Anadolu’nun tüm yörelerine ait koro ve solo olarak söyledikleri Türkülerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattılar. 

Kültürel faaliyetlere özel önem verdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu güzel konser için konservatuarımızın öğrencilerine, koromuza, solo söyleyen sanatçılarımıza ve saz üstatlarına çok teşekkür ediyorum. Keçiören’in nitelikli sanatsal ve kültürel etkinliklerle ön planda olması sanatın ve sanatçıların desteklenmesi noktasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmanın gayretindeyiz, Keçiören’in yeniden yıldızının parlaması ve kültürel etkinlikleriyle konuşulması için güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. 

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