Gönüllü kahramanlar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir grup gönüllü öğrenci, kurdukları "Kahramanlık Kanında" projesi aracılığıyla kan bulmakta zorlanan hastalar ile donör arasında köprü görevi üstlenerek, hayat kurtarıyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir grup gönüllü öğrenci, kurdukları "Kahramanlık Kanında" projesi aracılığıyla kan bulmakta zorlanan hastalar ile donör arasında köprü görevi görerek hayat kurtaran bir hizmete imza atıyor. Beş yıl önce Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve Aktif Hekimler (GÜTSAH) çatısı altında kurulan ve gönüllülük esaslı çalışan proje, şimdiye kadar binlerce kişiye hayat oldu. Projenin gönüllülerinden olan Rümeysa Alptekin, Elvin Buse Karakaya ve Azra Bulut, "Kahramanlık Kanında" projesi ve çalışma alanları hakkında gazetemize bilgi verdi.

"ACİL KAN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Projenin bağlı olduğu GÜTSAH’ın başkanı Rümeysa Alptekin: “Kahramanlık Kanında, Ankara genelindeki acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışan sosyal projedir. Hasta yakınlarından gelen kan duyurularını teyit edip Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp üzerinden gönüllülerimize duyuruyoruz. Duyurular aracılığı ile hastaya uygun kan kısa sürede bulunabiliyor. Buradaki amacımız, kan duyurularını olabildiğince geniş bir kitleye yaymak ve hasta yakınları ile donörler arasında bir iletişim kurmak" dedi.

HASTA İLE DONÖR ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Alptekin, "Kahramanlık Kanında" projesinin 5 yıl önce Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve Aktif Hekimler (GÜTSAH) çatısı altında kurulduğu bilgisini vererek, " Projenin tek hedefi kan ihtiyaçlarını paylaşarak hasta ile hasta yakınlarına yardımcı olmak. Biz bir nevi iki taraf arasında köprü görevi görüyoruz” diye konuştu.

EN AZ 40 DUYURU...

Ekibe sürekli kan duyurusu iletildiğinin bilgisini veren Alptekin şunları kaydetti: “Bize haftada gelen kan duyuru sayısı en az 40 oluyor. Biz bu duyuruları teyit edip hasta yakını ile iletişime geçiyoruz."

"ACİL KAN İHTİYACI ÇOK FAZLA"

Projenin başkanlığını yürüten Elvin Buse Karakaya ise: “Herkes bağışlanan kanların yeterli olduğunu düşünüyor ama günlük kan ihtiyacı çok fazla. Bağışlanan kanlar ile kan ihtiyaçları giderilemiyor. İhtiyaç olan kanların günlük giderilmesi lazım. İhtiyaçlar, günlük ve acilen giderilemediğinden bağışçılara ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

"BEN BAĞIŞ YAPMASAM DA OLUR DEMEYİN"

Azra Bulut da kan gruplarıyla ilgili önemli bir bilgiye dikkat çekerek: “'Benim kan grubumdan çok var, herkeste bulunuyor, ben bağışlamasam da olur!' söylemi çok yanlış bir düşünce. Bir ülkede örneğin A Rh(+) kan grubuna sahip çok insan varsa o kadar çok A Rh(+)bağışçıya ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki AB Rh(-) gibi nadir rastlanan kan grubuna ihtiyaç da bağış da daha az oluyor” dedi.

KAN VER HAYAT KURTAR

Azra Bulut, insanları bağışçı olmaya davet ederek: “Bir insan vücudunda 5-6 litre kan var. Bu kan çok çabuk yenilenebiliyor. Kan hücresi vücutta en hızlı yenilenen hücrelerden biridir. Bu sebeple kan bağışının size herhangi bir zararı olmamakla birlikte bağışçı olarak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz!” sözlerini kullandı.

KAHRAMANLIK KANINDA'YA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Kendi kan grubuna ait ihtiyaçlardan haberdar olmak isteyenler veya kan ihtiyacı olanlar Kahramanlık Kanında projesinin sosyal medya hesaplarından ya da 05519390984 no'lu telefon numarasından proje üyelerine ulaşabilir.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA



