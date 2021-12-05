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Gönüllü öğretmenler evleri ziyaret edip öğrenci ve velilerle kitap okuyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ilkokul öğretmenleri, okuldan sonra evleri dolaşarak öğrenci ve velilere kitap sevgisi aşılıyor.
Gönüllü öğretmenler evleri ziyaret edip öğrenci ve velilerle kitap okuyor

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki okullarda görevli öğretmenler, kitap okumanın yaygınlaşması amacıyla her gün okul çıkışında iki evi ziyaret ederek, öğrenci ve velilerle kitap okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Ailemle Okuyorum" projesi kapsamında öğretmenler, okul çıkışında öğrenci ve velileri evlerinde ziyaret ediyor, onlarla kitap okuyor.

Güroymak ilçesinde projenin uygulandığı okullardan Kuştaşı İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmenler, okunan kitapların yorumlanması ve aile içi iletişimin güçlenmesi için her gün iki öğrencinin ailesiyle bir araya geliyor.

"Aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz"

Ev ziyaretlerinde öğretmenlere eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kitap okuma oranının artırılması için "Kitap Hayattır" ve "Birlikte Başaralım" projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Ailemle Okuyorum" projesinin ise öğrencilerin aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri için hazırlandığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla öğrencilerin iyi iletişim kurabilmesi, aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi, okuma alışkanlığı kazanması, okuduklarını sözlü ve yazılı dile getirebilmesi hedefleniyor. Öğretmenlerimizle bu etkinliğe katılarak velilerimizi ziyaret ediyoruz. İlçedeki 48 ilkokulumuzun tamamında proje uygulanıyor. Öğretmenlerimiz ders dışındaki zamanlarda bu etkinliği yapıyor ve velilerle bir araya gelerek daha sıkı ilişki kuruyor. Bu da öğrencinin hem okuldaki davranışlarına hem de başarısına olumlu katkı sağlıyor."

"Daha iyi kaynaşma imkanı buluyoruz"

Öğretmenlerden Fatma Alsaç ise her gün aileleri ziyaret ettiklerini, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iletişimi güçlendirdiklerini aktardı.

Bu süreçte çocukların aileleriyle verimli vakit geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Alsaç, şöyle konuştu:

"Çocuklar evde anne, baba, abla veya vakit geçirdikleri kişilere kitap okuyor. Sonra okudukları bölümlerle ilgili istişare edip paylaşımda bulunuyor. Okuduğunu anlama ve anlatma ile iletişim becerileri gelişiyor. Okul çıkışında her gün iki evi ziyaret ediyoruz. 30 dakika veya bir saat onlarla kitap okuyoruz. Sonra da bu kitapların değerlendirmesini yapıyoruz. İsteyenler okuduklarını anlatıyor. Çocukların iletişim becerileri gelişiyor. Biz de velilerle kaynaşıyoruz. Velilerimizle çay içip sohbet ediyoruz."

Burcu Sönmez da proje sayesinde öğrenciler ve aileleriyle daha iyi kaynaştıklarını anlattı.

Çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesi için projenin önemli olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Gönüllü olarak destek veriyoruz. Kitap okuyan çocuklarımızın hem kelime dağarcığı hem de okuma ve anlamaları gelişiyor. Proje kesinlikle amacına ulaşıyor." dedi.

Evde çocuklarıyla kitap okuyan anne Güzel Karataş, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimizle kitap okuyarak çocuklarımıza öğretiyoruz. Evimize geldikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Rojin Karataş da "Öğretmenlerimiz sayesinde sürekli kitap okuyoruz. Annemle kitap okuduk. Okuduklarımızı anlattık. Öğretmenlerimiz eve geldiğinde çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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