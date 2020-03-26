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Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış

Başkentte, gönüllü öğretmenler, 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek için alışveriş ihtiyaçlarını karşılayıp, kapılarına kadar bırakıyor.
Gönüllü öğretmenlerden örnek davranış

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, "Sen de Gönül Ver" projesi kapsamında oluşturulan "Gönüllü Öğretmenler Destek Grubu"nda görev alan 500'ün üzerinde öğretmen, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabire yaptığı açıklamada, öğretmenlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda "Gönüllü Öğretmenler Destek Grubu" oluşturulduğunu söyledi. Akpınar, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayıp yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları temin edilerek, evlerine teslim edildiğini anlattı.

''Gönüllü öğretmen sayımız 500'ü aştı''
Gönüllü öğretmenlerin, kendisine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne mesaj ve telefonla ulaşarak, destek olmak istedikleri yönünde talepte bulunmaları üzerine böyle bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Akpınar, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda yoğun talep oldu. Bunun üzerine biz de ilçe ilçe, mahalle mahalle bu projeye destek olmak isteyen öğretmenlerimizin iletişim bilgilerini kaymakamlıklara verdik. Gönüllü öğretmen sayımız 500'ü aştı. Vefa Destek Ekibi, arama geldiğinde, bölgeye en yakın öğretmenimize yaşlımızın veya ihtiyacını karşılayamayacak durumdaki kronik rahatsızlığı olan vatandaşımızın bilgisini iletiyor. Öğretmenimiz de ihtiyaçları alıp bu vatandaşlarımızın kapısına bırakıyor. Öğretmenlerimiz hem EBA üzerinden öğretim sürecine dahil olurken hem de devletinin, milletinin yanında olmak için seferber oldu."

Akpınar, eğitim eksikliği olan bazı kişilerin sokağa çıkan yaşlıları rencide eden yanlış davranışlarının bulunduğu videoların sosyal medyada yer aldığına dikkati çekerek, "Bunlar bizi çok etkiledi. Evinde kalan kişilerle eğitimli kişilerin iletişime geçmesi ve onlara destek olmasını istedik. Öğretmenlerimiz, yanlış davranışta bulunan bu kişilere örnek olmak da istedi." ifadelerini kullandı.

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