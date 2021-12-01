Gönüllülerin tadilatını yapıp, yenilediği Akçakaya İlkokulu hizmete açıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçen temmuz ayında çıkan yangın felaketinden etkilenen Akçakaya Mahallesi'nde bulunan bakımsız ve tadilata ihtiyacı olan Akçakaya İlkokulu, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği tarafından gerekli bakım ve tadilatları yapı

Bodrum ve Milas'ta geçen 29 Temmuz'da çıkan orman yangınlarında birçok alan yanarak zarar gördü. Milas'a bağlı Akçakaya Mahallesi de yangından yoğun şekilde etkilendi. Yangın sırasında gönüllük esaslı sahada çalışan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyeleri, o dönemde okulun bakımsız ve tadilata ihtiyacı olduğunu fark etti. Okulun, yangının ardından gönüllüler tarafından yaklaşık 2,5 ay süren çalışmayla, tadilat ve bakımları yapıldı. Tek derslikli, 22 öğrencisi bulunan okul yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Açılışa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akçakaya'da yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği açılışta renkli görüntüler oluştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı Muğla 911 ekibine teşekkür eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Bugün özellikle yaz döneminde, çok zor ve problemli bir süreç yaşayan son yılların en büyük yangın afetine maruz kalan Akçakaya Mahallesi'ndeyiz. Bugün bölgemizin ve Bodrum'un önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Muğla 911'in katkılarıyla Akçakaya okulumuzda yapılan yenileştirme çalışmalarını yerinde gördük. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, "Bu yaz bölgemizde yaşanan orman yangınları sonrasında Akçakaya İlkokulu'nun durumunu gördük. Bakımsız olduğunu ve tadilata ihtiyacı olduğunu düşündük. Yaklaşık 2,5 aylık bir çalışma sonrasında okulu yeniledik ve bugün teslim ediyoruz. Okulun bütün sıraları, kütüphane rafları değişti, dolapları yenilendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Hayırseverler destek verdi, biz de elimizden geldiğince katkı sağladık" diye konuştu.

Açılış, mangal partisi ve palyaço gösterisiyle sona erdi.