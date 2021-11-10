Google 2.42 milyar euro ceza ödeyecek

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2,42 milyar avroluk cezayı onadı." ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.