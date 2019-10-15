  • BIST 95.475
  • Altın 283,928
  • Dolar 5,9108
  • Euro 6,5182
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Google 200 bin Afrikalı öğrenciye dijital eğitim verecek

Google, "Afrika İçin Dijital Beceriler" programı kapsamında Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek.
Google 200 bin Afrikalı öğrenciye dijital eğitim verecek

Google, "Afrika İçin Dijital Beceriler" programı kapsamında Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Google Sahraaltı Afrika Başkanı Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, "Google programı kapsamında, ilk aşamada, eğitimciler ve bilgisayar bilimciler ile 9-16 yaş grubundaki 200 bin öğrenciye dijital alanda eğitim verilecek." dedi.

Katılımcıların Nijerya, Kenya ve Güney Afrikalı gençlerden oluşacağını belirten Aderemi-Makinde, "Bu eğitimler ile çocukların bilgisayarlarla interaktif şekilde etkileşimini ve bu alanda güvenlerini arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ülkede gerçekleştirilecek programlar kapsamında gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.

Google tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında 2022 yılına kadar 10 milyon Afrikalı'nın eğitilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu15 Ekim 2019 Salı 09:36
  • Hainlikte Sınır Tanımayanlar!15 Ekim 2019 Salı 00:05
  • Dün – Bugün15 Ekim 2019 Salı 00:04
  • Bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
  • Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına ‘Üvey Anne’ muamelesi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:45
  • Almanya'ya tekvandocu olarak gitti, döner fabrikatörü oldu14 Ekim 2019 Pazartesi 10:39
  • Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37
  • Ersel usta lüks tekneyi mobilya atölyesinde yapıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:34
  • Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:32
  • Ordu Millet El Ele Haydi Büyük Türkiye 14 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti