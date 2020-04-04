  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Google 31 ülkede verileri açıklayacak

Google, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.
Google 31 ülkede verileri açıklayacak

Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyada 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı04 Nisan 2020 Cumartesi 09:35
  • New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti, yaklaşık 3 bin kişi öldü04 Nisan 2020 Cumartesi 09:32
  • Bakan Selçuk: SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık04 Nisan 2020 Cumartesi 09:12
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı04 Nisan 2020 Cumartesi 09:09
  • Google 31 ülkede verileri açıklayacak04 Nisan 2020 Cumartesi 09:08
  • Erdoğan açıklamıştı: Yürürlüğe girdi 81 ile gönderildi04 Nisan 2020 Cumartesi 09:03
  • THY duyurdu: Tüm iç hatlar durduruldu04 Nisan 2020 Cumartesi 08:59
  • Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi04 Nisan 2020 Cumartesi 08:56
  • 20 yaş altında olup çalışanların durumu ne olacak?04 Nisan 2020 Cumartesi 06:43
  • Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu04 Nisan 2020 Cumartesi 06:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti