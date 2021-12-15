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Google aşıyı reddeden çalışanlarını işten kovacak

ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Google çalışanlarına gönderdiği mesajda COVID-19 aşı kurallarına uymazlarsa maaşlarını kaybedeceklerini ve sonunda işten atılacaklarını söylediği iddia edildi.
Google aşıyı reddeden çalışanlarını işten kovacak

CNBC'nin şirket içi belgelere dayandırdığı rapora göre Alphabet Inc, Google çalışanlarına COVID-19 aşı kurallarına uymazlarsa maaşlarını kaybedeceklerini ve sonunda işten atılacaklarını söyledi .

Google liderliği tarafından dağıtılan bir notta, çalışanların aşı durumlarını beyan etmeleri ve kanıt gösteren belgeleri yüklemeleri ya da tıbbi veya dini bir muafiyet başvurusunda bulunmaları için 3 Aralık'a kadar süreleri olduğu belirtildi.

Google, bu tarihten sonra durumlarını yüklememiş veya aşılanmamış çalışanlarla ve muafiyet talepleri onaylanmayan çalışanlarla iletişime geçeceğini söyledi.

18 Ocak'a kadar aşı kurallarına uymayan çalışanlar 30 gün "ücretli idari izne", ardından altı aya kadar "ücretsiz kişisel izne" çıkarılacak ve süreç sonunda işten çıkarılacak.

Google, Reuters'a CNBC raporu hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak "aşı olabilecek çalışanlarımıza yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız ve aşı politikamızın arkasında sıkıca duruyoruz" dedi.

Bu ayın başlarında, Google, Omicron varyant korkuları ve çalışanlarının şirket tarafından zorunlu aşılara karşı bir miktar direnç göstermesi nedeniyle ofise dönüş planını süresiz olarak erteledi.

Daha önce, personelin 10 Ocak'tan itibaren haftada yaklaşık üç gün ofise dönmesi bekleniyordu.

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