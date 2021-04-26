Google domain adresini 25TL'ye satın aldı

Google, Arjantin'deki resmi adresi google.com.ar'ı kaybetti. Nicolas Kurona isimli kişi bu adresi sadece 25 liraya satın aldı.

Google'ın adresini satın alan Nicolas Kurona, attığı tweetle bir anda büyük ilgi çekti. Arjantin’de domain güvenliğinin düşük olması uzun süredir eleştiri konusu. Bir kullanıcı ‘Arjantin’de Google bile güvende değil’ paylaşımı yaptı. Google’ın domaininin herkes tarafından alınabilir olduğunu fark eden Nicolas Kurona, 270 Arjantin pezosu yani 25TL ödeyerek google.com.ar’ın yeni sahibi oldu.

TEMMUZ'DA YENİLENMİŞTİ

Google tarafından olayla ilgili yapılan açıklamaya göre böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezliğini koruyor. İlk başta alan adının kullanım süresinin bittiği tahmin ediliyordu. Ancak Arjantinli araştırmacı Andres Vazquez, alan adının 2020 Temmuzunda yenilendiğini belirtti.

En az bir yıllık yenileme gerçekleşmiş olsa bile Kurona’nın birkaç ay sonra google.com.ar’ı satın alabiliyor olması gerekiyor.

GÜVENLİK AÇIĞINDAN FAYDALANDI

Bu sebepten dolayı ülkedeki domain hizmeti sağlayıcısı NIC’de bir güvenlik açığı nedeniyle Google’ın alan adının satın alınabildiği düşünülüyor. Google kısa süren kesintinin ardından resmi alan adını geri aldı. Ancak bunun için Nicolas Kurona’ya ödeme yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.