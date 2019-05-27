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Google, Huawei'nin iki 'bomba' telefonunu listeden çıkardı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei ile Google arasındaki sorunlar devam ediyor. Son olarak Google'ın resmi internet sitesinden Huawei'ye ait iki amiral telefonu listeden çıkardığı ortaya çıkardı. İşte o modeller...
Google, Huawei'nin iki 'bomba' telefonunu listeden çıkardı

Google'ın Huawei'nin Android lisansını iptal etmesiyle büyük bir tartışmanın fitili alevlenmiş ve son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye 90 gün ek süre tanımıştı. Bu sürecin sonunda ne olacağı henüz bilinmiyor; ancak eğer Huawei liste dışında kalırsa Google Play Store, Huawei telefonlarda artık bulunmayacak; bu da Google servislerinin bu telefonlarda artık çalışmayacağı anlamına geliyor. 

Diğer yandan dikkat çeken bir diğer nokta ise resmi Android internet sitesinden iki Huawei modelinin kaldırıldığı dikkat çekiyor. Bu modeller Huawei'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu Huawei P30 Pro telefonu, diğeri ise esnek ekranlı yapısıyla bir ilk olan Huawei Mate X. 

Sayfaya girmeye çalışan kullanıcılar artık bu modelleri göremiyor ve bunun yerine Samsung, LG, Motorola, Nokia ve Xiaomi markaları öne çıkarılıyor. Ayrıca Huawei Mate 20 Pro'nun da Android Q Beta programı dışında kaldığını belirtmemiz gerekiyor. 

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