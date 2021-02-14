Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

İGoogle, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.

İGoogle, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.