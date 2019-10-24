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Google'dan tarihi açıklama

Teknoloji devi Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı.
Google'dan tarihi açıklama

Bilimsel Nature dergisinde, Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği kuantum çip kullanılarak yapılan testlerin sonuçları yayımlandı.

Google'ın bir yetkilisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının çözmesi için 10 bin yıl sürecek bir işlemi sadece 200 saniyede gerçekleştiren makine tasarladıklarını öne sürdü.

"BU YENİ BİR YOLCUĞUNUN BAŞLANGICI"

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanındaki rakip şirketlerden IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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