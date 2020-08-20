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Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Google'dan yapılan açıklamada, "Kanunda yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google'ın Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Google, sosyal medya düzenlemesi nedeniyle şirketin Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Google'dan yapılan açıklamada, 2006'dan bu yana İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık'ın yurt dışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google'ın Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu haberlerin, Google'ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayandığı belirtilen açıklamada, konunun söz konusu kanunda yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmadığının altı çizildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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