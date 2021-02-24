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Gordion dünya mirası yolunda

Polatlı’da 4 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne Türkiye’nin 19. kültürel miras alanı olarak girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Asıl listede Ankara’dan hiçbir kültürel miras bulunmuyor. 
Gordion dünya mirası yolunda

Polatlı’daki Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne girebilmesi için uzun zamandır yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda sona gelindi. Polatlı Belediyesi öncülüğünde kurulan Gordion Alan Başkanlığı bünyesindeki danışma, eşgüdüm ve denetleme kurullarınca onaylanan Gordion Yönetim Planı ve Adaylık Dosyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı’na oradan ise UNESCO’ya iletildi. UNESCO Merkezi tarafından Haziran 2022’de alınacak olan nihai karar amacıyla Gordion Antik Kenti’nde yıl boyunca sürecek incelemeler başlatıldı. 

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TÜRKİYE’NİN 19. KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK RESMİLEŞECEK 
Friglerin başkenti olan, 4 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan, 120’nin üzerinde Tümülüs’ün yanı sıra mezar alanının bulunduğu, Kral Midas’ın ve babasının mezarlığının da yer aldığı Polatlı’daki Gordion Antik Kenti’nin 2022 yılında UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne Türkiye’nin 19. kültürel miras alanı olarak girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gordion 2012 yılında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’ne girmişti. 

“DÜNYA POLATLI’YI TANIYACAK”
Mürsel Yıldızkaya başkanlığında Polatlı Belediyesi tarafından ‘Dünya Polatlı’yı Tanıyacak’ sloganıyla 2015’ten bu yana Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çeşitli çalışmalara imza atıldı. 2015’ten iribaren 40 binden fazla öğrenci; Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi rehberliğinde Gordion’u ziyaret etme imkanı sağlandı; ziyaretçiler bu kültürel mirasın önemi hakkında bilgilendirildi. Dünya Mirası Gezginleri Derneği’nce Patrimonito (Dünya Mirası Koruyucusu) unvanı verildi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcunun ve turistin Polatlı’da bir araya gelmesi sağlandı. Gordion Antik Kenti üzerinde gerçekleştirilen balon turları ile ziyaretçilerin antik kenti havadan gözlemlemesine imkan oluşturuldu. 
Polatlı Belediyesi Gordion için hazırlanan Arkeo Park Projesi’ni için çalışmalar başlattı. Gordion’un tanıtımı için çok sayıda etkinlikler düzenlendi.

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ANKARA’DA ASIL LİSTEYE GİRMEYİ BEKLEYEN BAŞKA MİRAS VAR MI?
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Ankara’dan hiçbir kültürel miras yer almıyor. Gordion’un, geçici listeden çıkarak UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne Türkiye’nin 19. kültürel miras olarak adını yazdırması bekleniyor. Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde Ankara’dan Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar, Arslanhane Cami, Beypazarı Tarihi Kenti yer alırken Doğal Miras kategorisinde ise Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı listede bulunuyor. 

TESCİLLENEN 18 KÜLTÜREL MİRAS 
UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’nde yer alan 18 kültür mirası şöyle:
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985 
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985 
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı) 
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986 
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987 
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı) 
7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988 
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994 
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998 
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011 
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012 
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014 
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014 
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015 
15. Efes (İzmir) 2015 
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016 
17. Aphrodisias (Aydın) 2017 
18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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