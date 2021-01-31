  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Göreme Belde Belediye Başkanı: Peri bacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var

Nevşehir'de Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, "Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var." dedi.
Göreme Belde Belediye Başkanı: Peri bacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peri bacaları, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel miras listesine alınan tek merkezin Kapadokya olduğunu belirtti. Eren, 1985 yılına kadar Göreme beldesindeki peri bacalarının yöre insanları tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzeri şekillerde kullanılmıştı. İnsan nefesinin bile bu alanların korunmasında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçek.1985 yılından sonra peri bacalarının içinden insanlar çıkartıldığı için bu peri bacaları korumasız hale geldi. Peri bacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Peri bacalarında uçma tehlikesinde olanların temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek hiçbir yasal hakkımız yok" dedi.

'BİRÇOK PERİ BACASI ÇÖKTÜ'

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, peri bacalarının yeterince korunmadığını belirterek, "Peri bacaları yok olma tehlikesi altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları içerisinde bir tane peri bacası kurtarılamadı, birçok peri bacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldesindeki onlarca peri bacası bakım ve onarım bekliyor. Peri bacaları yok oluyor, kültürel ve doğal varlıklarımız çökme tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti31 Ocak 2021 Pazar 13:02
  • Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta31 Ocak 2021 Pazar 13:02
  • Yemen ordusu: Hudeyde'de Husi komutan ve beraberindekiler öldürüldü31 Ocak 2021 Pazar 13:01
  • ABD Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak31 Ocak 2021 Pazar 13:00
  • Esed rejimi ordusundan 40 asker muhaliflere sığındı31 Ocak 2021 Pazar 12:59
  • Ürdün'deki Bedevi topluluğun vazgeçilmez kış lezzeti: Raşuf31 Ocak 2021 Pazar 12:59
  • Yeryüzünün ilk mabedi ve tevhit inancının merkezi: Kabe31 Ocak 2021 Pazar 12:58
  • Beşparmak Dağları'ndaki dev KKTC bayrağını boyama çalışmaları sürüyor31 Ocak 2021 Pazar 12:56
  • Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı31 Ocak 2021 Pazar 12:55
  • Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı31 Ocak 2021 Pazar 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti