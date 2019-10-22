  • BIST 97.886
  • Altın 277,317
  • Dolar 5,8286
  • Euro 6,4899
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Göreme Vadisi'nde yetki karmaşası ortadan kalktı

AK Parti Milletvekili Menekşe, "Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır." dedi.
Göreme Vadisi'nde yetki karmaşası ortadan kalktı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. 

Göreme Milli Parkı'nın kapsadığı alanın, geçmişte çeşitli bakanlıklarda olan yetkilerin oluşturduğu karmaşa nedeniyle yeterince korunmasının mümkün olmadığını vurgulayan Menekşe, yetkilerin Kapadokya Alan Başkanlığına devrinin bölgenin gelecek nesillere bozulmadan taşınabilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ortaya çıkan söylemlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Menekşe, şunları kaydetti:

"Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu ve yetki karmaşasının ortadan kalkması için farklı bakanlıkların yetkileri burada toplandı. Biz defalarca TBMM kürsüsünde ve basın kuruluşları aracılığıyla açıklama yaptık. Yetkiler, Kapadokya Alan Başkanlığı çatısı altında toplanmak suretiyle bölge daha etkin şekilde korunacak ve korunarak sonraki nesillere aktarmak görevimiz olacak. Bu söylemlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada kimseye rant sağlanmayacak. Alan Başkanlığının kuruluş amacı zaten budur. Kapadokya'da 4 ilçe ve 9 beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığında bu hafta ilk toplantı gerçekleşti. Çalışmalarına 15 gün içinde oluşumunu tamamlayarak başlayacaktır."

"Farklı şeyler yapılacak gibi algılanıyor"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Göreme'nin Milli Park statüsünden çıkarılmasının tek sebebinin, bölgenin daha iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan kavram kargaşasının konuyla ilgili yeterli araştırmayı yapmadan, konunun yorumlanmasından kaynaklandığı savunan Arı, şöyle devam etti:

"Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasındaki amaç, kültürel, jeoloji ve doğal kaynakların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılmasıdır. Bölgenin Türkiye ve dünyada daha iyi tanıtılabilmesini sağlayacak Kapadokya Alan Başkanlığı, farklı kurum ve kuruluşlarda olan yetkilerin tek elde toplanarak, bu tarihi güzelliğin korunması içindir. Alan Başkanlığı kurulunca bu bölgenin korunması için başka kuruma ihtiyaç yoktu, o yüzden yetki karmaşasının önüne geçmek adına Milli Park statüsünde çıkarıldı. İnsanlar gerekçenin ne olduğunu araştırmadığı zaman burada farklı şeyler yapılacak gibi algılanıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı bültenle aranırken yakalanan firari hain tutuklandı22 Ekim 2019 Salı 15:35
  • Bakan Soylu uyardı: Çok ağır bedel ödersiniz22 Ekim 2019 Salı 15:28
  • Macaristan'dan Türkiye'ye destek: Operasyon Kürtlere karşı değil22 Ekim 2019 Salı 15:14
  • İstanbul'da silah kaçakçılarına dev operasyon22 Ekim 2019 Salı 15:12
  • HDP önündeki eylemde 50'nci gün22 Ekim 2019 Salı 14:23
  • Dışişleri'nden Şili için seyahat uyarısı22 Ekim 2019 Salı 14:00
  • İstanbul Havalimanı kışa hazır22 Ekim 2019 Salı 13:26
  • Ankara'da iğrenç iddia! Saz kursunda...22 Ekim 2019 Salı 13:24
  • MSB'den çekilme açıklaması: 136 araç çıktı22 Ekim 2019 Salı 12:35
  • PTT 179 yaşında22 Ekim 2019 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti