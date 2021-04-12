Gören kalpler madalyaları topladı

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından 1-3 Nisan 2021 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Türkiye genelinden 90 kulüpten 270 sporcunun katıldığı şampiyonada; Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü toplam 13 altın, 7gümüş, 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular, Ankara Ali Naili Moran Atletizm Sahası’nda düzenlenen törende madalyalarını Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras’tan aldı.

Her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz

Sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Elde ettiğiniz başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu başarılarla herkese asıl engelin beyinlerde olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Hiçbir zorluk azim karşısında başarı elde edemez. Asıl başarı insanın azmi, iradesi ve başarma isteğidir. Sizin bu istekle dolu olduğunuzu görüyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde maddi manevi destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenimahalle’ye 13 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalya

Şampiyonaya Antrenör Hasan Deniz Kalaycı tarafından alt yapıdan yetiştirilen21 sporcu ile katılarak, şampiyonaya en çok sporcu ile katılan kulüp unvanını da sürdüren Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle’nin bir kez daha gururu oldu. Kulüp sporcularından Gençler Yıldızlar Dünya Şampiyonu Havva Elmalı T11 bayanlarda bin 500 metrede 1’inci olarak altın madalya kazanırken, aynı kategoride Ece Çelebi 2’inci olarak gümüş madalya kazandı.

T11 15-17 yaş grubu 100 ve 400 metre erkeklerde Mithat Kurnaz, bayanlarda Damla Karaçay, T12 15-17 yaş grubunda Şevval Koç 400 metre ve cirit atmada, T13 15-17 yaş grubunda uzun atlama ve 100 metrede Gökhan Yolal,T12 15-17 yaş grubunda Hasan Kıran 200 ve 400 metrede 1’inci olarak altın madalya kazandı.

T12 15-17 yaş grubunda Ayça Demirci Gülle atma branşında 1’inci olarak altın madalya kazanırken Cirit atma branşında 2’inci olarak gümüş madalya kazandı.

T12 Uzun atlama branşında ise Emrah Kartal 1’inci olarak altın madalya kazanırken 400 metrede otizmli sporcu Kaan Durdu da 2’incilikle gümüş madalyanın sahibi oldu.

T13 10-11 yaş grubunda Zihin, görme ve bedensel engelli sporcu Dinçer Kocabaş 100 metrede 2’incilikle gümüş madalya kazanırken 60 metrede 3’üncü oldu ve bronz madalya kazandı.

T11 400 metrede Rabia Gezgin ve T11 12-14 yaş grubundaNisa Yakut 100 ve 400 metrede rehber sporcu Beyza Canpolat ile 2’inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

T11 200 metrede Mehmet Başaran, T11 bin 500 metrede Ömer Efe,200 metrede Gökçenil Şahin ve Talha Mustafa Kirazcı da 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.