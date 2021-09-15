Görenler şaşkına döndü: Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan Tayfun A. (40) yatıp uyudu. Polis ekiplerinin uzun süre uyandırmaya çalıştığı Tayfun A., bir süre sonra bulunduğu yerden indi.