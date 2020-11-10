Berat Albayrak'ın istifa haberlerine ilişkin konuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiği belirtildi. Görevden af talebi ne demek?

8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde, sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştı. Bunun üzerine gözler Beştepe’de Cumhurbaşkanlığına çevrildi ve beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan geldi.

Yapılan açıklamada: “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. Peki, " görevden af talebi kabul edildi", Bu kelimeyi bilmeyenlerin ilk sorduğu soru görevden af talebi ne demek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi, edilmedi mi? oldu.

GÖREVDEN AF TALEBİ NEDİR?

TDK sözlüğüne göre af: Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama anlamında kullanılır. Af kelimesinin ikinci kullanımı ise görevden çıkarılma anlamına gelmektedir. Görevden af talebi de görevin sona ermesi ve bitmesi anlamına gelir.