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Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

Ağrı'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden HDP'li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşar, mahkemece tutuklanırken, Alpaslan, Arslan ve Bozkurt da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınmış, Yaşar'ın yerine Kaymakam Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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