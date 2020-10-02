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Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Görevden uzaklaştırılan Kars Belediye Başkanı Bilgen'in yerine Kars Valisi Öksüz görevlendirildi

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bilgen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandığı hatırlatıldı.

Ayhan Bilgen'in, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, aynı Kanunun 45. maddesinde, "Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kanunun 4 6. maddesindeki "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır." hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz'ün İçişleri Bakanlığının onayıyla Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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