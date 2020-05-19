Görevinden uzaklaştırılan 3 belediye başkanı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan, HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.