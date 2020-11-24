Görme engelli Ahizer öğretmenin ilk Öğretmenler Günü heyecanı

DÜZCE Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü'nden yaz döneminde mezun olduktan sonra müzik öğretmeni olarak atanan görme engelli Ahizer Özbek (23), ilk Öğretmenler Günü heyecanını yaşadı.

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan, doğuştan görme engelli Ahizer Özbek, ilk Öğretmenler Günü'nü kutladı. Özbek, uzaktan eğitimle öğrenciler arasında koro kurarak, çalışma yapmaya başladı. Özbek, öğrencileri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 'Sen varsın hep öğretmenim' isimli şarkıya klip çekti. Klipte beyaz bastonu ile yürüyen Ahizer Özbek'e öğrencileri eşlik ediyor ve her bir kıtayı başka öğrenci söylüyor.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü mezunu olan Ahizer Özbek, öğretmenliği ve görme engelli olmasına rağmen öğrencileri ile arasındaki ilişkiyi anlattı. Özbek, "Öğretmenlik çok güzel bir duygu. Özellikle müzik öğretmenliği çok güzel bir duygu. Hayalimi gerçekleştirdim. Çocukluk hayalimdi. Tekrar dünyaya gelsem tekrar müzik öğretmeni olmayı tercih ederdim. Çocuklarımla ilk buluştuğum zaman çok heyecanlıydım. Onlar da çok heyecanlıydı. Uzaktan eğitim olmasına rağmen çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Çok güzel karşıladılar, ön yargısız karşıladılar. Hatta o kadar birbirimizi sahiplendik ki ders bitiminde evime gelip yardımcı oluyorlar. Defter doldurmama yardım ediyorlar, desteklerini benden esirgemiyorlar. 7 gün 24 saat arayıp, soruyorlar. Hepsi ile gayet güzel ilişkimiz var" dedi.

Hazırladığı klibi bütün meslektaşlarına armağan ettiğini söyleyen Özbek, "Bu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle bir koro kuralım, dedik. Okulda ki öğrencilerle bir seçme yaptık. Aralarından güzel sesli olanları seçtik ve bu yolda ilerlemeye başladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bir klip çıkardık. Bunun devamını getirmek istedik. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Sabah akşam demeden çalıştık. Uzaktan eğitimle bu süreç çok zor. Ama biz bunu başardık ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Ahizer Özbek, daha sonra online olarak ders yaptığı öğrencilerine seslenerek, "Sizleri çok seviyorum. Bu benim ilk Öğretmenler Günüm. Benim için anlamlı bir gün. Bugün de birlik olup, güzel bir ekip çıkardığımız için benim yanımda bana destek verdiğimiz için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Öğrenciler ise Ahizer Özbek'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.