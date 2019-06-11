Görme engelli atletlerimizden 11 madalya

İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix yarışları sona erdi, milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

200 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut

200 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur

400 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut

400 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur

400 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu

1500 metre T13 kategorisi: Aslı Adalı

Gümüş madalya:

200 metre T12 kategorisi: Hakan Cira

1500 metre T11 kategorisi: Havva Elmalı

1500 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu

Bronz madalya:

200 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu

Disk atma F11 kategorisi: Büşra Nur Tirikli