  • BIST 1.410,270
  • Altın 505,57
  • Dolar 8,9350
  • Euro 10,3200
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti

Milli sporcu Gülistan Özdemir, sporla değişen hayatı için, "Spor hayatımı değiştirdi. Spor sayesinde sosyal aktivitem oldu ve milli sporcu olarak üniversiteye başladım" değerlendirmesinde bulundu.
Görme engelli milli haltercinin hayatı sporla değişti

Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Gülistan Özdemir, bu branşa yönelmesiyle birlikte hayatında önemli bir değişim yaşadığını söyledi.

Gülistan Özdemir, görme engelli bir kişi olarak sporun hayatına kattıklarını söyledi.

Daha önce hobi olarak spor yaparken, antrenörünün teşvikiyle haltere başladığını belirten Özdemir, "Spora yapmaya, görme engelliler okulunda okurken karar verdim. Beden eğitimi öğretmenim teşvik etti. Sonra 2015'te Gaziantep'te bir spor kulübündeki hocamız halterin bana neler kazandırabileceğini anlattı. Sayesinde haltere başladım. Ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep'te zor şartlarda ilkokul ve liseyi okuduktan sonra eğitimine biraz ara verdiğini dile getiren milli halterci, "Şimdi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Halteri severek yapıyorum." diye konuştu.
Gözündeki engelin nasıl meydana geldiğine ilişkin Gülistan Özdemir, "Sağ gözüm doğuştan hiç görmüyor. Bir kez ameliyat geçirdim ve bir hafta kadar görmem oldu ama sonra tekrar geriledi. Sol gözümde de güneş hassasiyetinden kaynaklı korneada yara oluşuyor. Sol gözüme kornea nakli olacağım. Bunun için beklemedeyim." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı halterci, sporun yaşamında önemli bir fark oluşturduğunu dile getirerek, "Spor hayatımı değiştirdi. Spor sayesinde sosyal aktivitem oldu ve milli sporcu olarak üniversiteye başladım. En büyük katkısı bu. Bir çevrem oluştu. 'Milli sporcu' denildiği zaman, farklı bir gözle bakılıyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Meslek sahibi oldum." ifadelerini kullandı.

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğu"

Kariyerinde önemli başarılar kazandığını anlatan Özdemir, "2016'da halter milli takım kampına katıldım ve aynı yıl Antalya'da 2016 Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. 2017'de Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. 2018'de Mısır'daki Powerlifting Dünya Şampiyonası'nı üçüncü tamamladım. 2019'da yine Mısır'da gerçekleştirilen Powerlifting Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo kaldırarak bu sefer ikinci oldum." açıklamasını yaptı.

Gürcistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Gülistan Özdemir, "Yeni hedefim dünya şampiyonluğu. Çalışmalarımız çok sıkı geçiyor. Kendime oldukça yüklenmeye başladım. Hiç aksatmadan tempolu bir şekilde hazırlanıyorum. Bu durum bana hiçbir şekilde ağır gelmiyor. Çünkü en büyük hedefim Gürcistan'da dünya şampiyonu olup, şanlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutabilmek. Powerlifting halter branşı henüz paralimpik değil. Bu branş paralimpik oyunlarına alınana kadar, paralimpik oyunlarında yarışana kadar bu sporu yapacağım." şeklinde konuştu.
Öte yandan, spora ilk başladığında ailesinin tereddüt ettiğini aktaran milli halterci, "2015'te derece yaptıktan sonra ailem çok sevindi ve sonrasında hep yanımda oldular. Üniversiteyi kazanınca çok destek oldular. Babamı 10 ay önce Kovid-19 hastalığından kaybettim." dedi.

Akyüz: "En iyi sporcuları çalıştırdık"

Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Ersin Akyüz, kendisinin bu branşa 1983'te sporcu olarak başladığını ve daha sonra antrenörlüğe geçtiğini dile getirirken, "2006 yılında engelli arkadaşlarla tanıştım. Yanımıza geldiler ve 'Yardımcı olur musunuz?' diye sordular. O gün bugündür yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Akyüz, 11 yıldır kesintisiz olarak Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımı'nda görev yaptığını belirterek, "Dünya derecelerine giren arkadaşlarımız var. En iyi sporcuları çalıştırdık. En üst düzeydeki sporculara, ABD, İran, Güney Kore ve Çin gibi bu işte iyi olan devletlerin sporcularına kafa tutuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye şampiyonalarında dereceye giren en iyi sporculardan milli takımı oluşturduklarını anlatan Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda 4'ü kadın, 8 sporcumuz var. Şu anda kamptayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sporcularımızın derecelerinin üzerine derece koymaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde ilk 3 bekliyoruz. Özellikle birincilik hedefi olan arkadaşlarımız var. Dünya rekorları seviyesinde derecelerle altın madalya bekliyoruz."

Akyüz, Dünya Şampiyonası'nda 10 madalya kazanabileceklerini, Gülistan Özdemir'in de şampiyonluk elde edebilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'si başladı10 Ekim 2021 Pazar 15:48
  • Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası09 Ekim 2021 Cumartesi 15:00
  • Ömer NBA'deki hazırlık maçında 'double double' yaptı09 Ekim 2021 Cumartesi 13:15
  • FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev09 Ekim 2021 Cumartesi 09:40
  • Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya09 Ekim 2021 Cumartesi 09:40
  • 'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:39
  • A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz dönemine puan kaybıyla başladı09 Ekim 2021 Cumartesi 09:38
  • A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Oyuncularım iyi mücadele etti09 Ekim 2021 Cumartesi 09:33
  • A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında08 Ekim 2021 Cuma 14:13
  • PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza08 Ekim 2021 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti