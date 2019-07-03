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Görme engelli Milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu'ndan altın madalya

Yenimahalle Belediyesi’nin görme engelli Milli Sporcusu sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışlarının Tunus ayağında 1’inciliği kazandı.
Görme engelli Milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu'ndan altın madalya

Geçtiğimiz aylarda Samsun’da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 200 ve 400 metrede altın madalya kazanan Çırakoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tunus’ta sergilemiş olduğu başarılı yarışın ardından aldığı derece sonucunda Paralimpik oyunlar barajını geçerek, kota almayı başaran milli sporcu, 25 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
Tunus’ta gerçekleştirdiği başarı performans sonrasında kırılması zor bir rekora imza atan Yenimahalle’nin engelsiz sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, Türkiye’de 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu unvanının sahibi oldu.

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“Sporcularımız engel tanımıyor”

Yenimahalle’nin isminin uluslararası müsabakalarda, milli takım ile birlikte gururla temsil edildiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek “ Sporcularımız uluslararası alanda, engel tanımayarak Yenimahalle’nin ismini gururla taşımaya devam ediyor. Bu başarının temelinde yoğun bir emek ve çalışma azmi bulunuyor. Tüm branşlarda bize destek olarak, başarıları kazanmamızda katkı sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi. 
 

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