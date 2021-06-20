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Görme engelli Samet’in hedefi olimpiyat

Kocaeli’de, doğuştan yüzde 90 görme engelli Samet Şahin (28), iki yıl önce tanıştığı gülle atma sporuyla hayata yeniden bağlandı.
Görme engelli Samet’in hedefi olimpiyat

Gölcük'te yaşayan ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde seracılıkla uğraşan Samet Şahin, çocukluk yıllarında televizyondan güçlükle izlediği paralimpik olimpiyatlarından esinlenip sporcu olmaya karar verdi. Uzun yıllar, bu isteğini içinde tutan Şahin, 2018 yılında tanıştığı atletizm antrenörü Tahir Tarım aracılığıyla gülle atma sporuna başladı. İki yıl boyunca hem çalıştığı üretim merkezinde, hem de atletizm pistlerinde yoğun çaba harcayan Samet, geçen sene Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle atma dalında Türkiye ikincisi oldu. Yaşadığı gururun ardından, ilk hedefinin 'milli takım' olduğunu söyleyen Samet Şahin’in en büyük hayali ise paralimpik olimpiyatlarında mücadele etmek...

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Sporun kendisi için önemini anlatan Samet Şahin, “Doğuştan görme engelliyim, yüzde 90 görme engelim var. Spor sayesinde engelleri aşabildiğimi fark ettim ve kendimi daha güzel ifade etmeye başladım. Çocukken televizyonda engellilerin de spor yapabildiğini görmüştüm. Televizyonu çok yakından izliyordum hatta annem bana kızıyordu sürekli, ‘Televizyona yakından bakma’ diyordu. Orada engellilerin de spor yapabildiğini görünce içimde bir ışık yandı ve neden yapamayayım ki diye düşündüm” diye konuştu.

‘HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK’

Spora başladıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaşadığını söyleyen Şahin, “Yıllar sonra kendi kendimi teşvik ettim ve şu anki hocamla tanıştım. İki yıllık çok sıkı bir çalışmayla iyi bir şekilde hazırlandım ve geçen sene Gaziantep’te yapılan Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldum. Yıllar önce amaçsız, hedefsiz bir bireyken şu an Avrupa şampiyonluğunu, dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. En büyük hedefim ise şu, paralimpik olimpiyatlarına katılıp ülkemi temsil ederek madalyalar elde etmek istiyorum” dedi.

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‘ENGEL SADECE İNSANIN İÇİNDEDİR’

Engelli bireylerin sosyal hayata katılması gerektiğini vurgulayan Samet Şahin, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda Bizimköy Engelliler Vakfı’nda serada çalışıyor, domates ve salatalık yetiştiriyorum. Haftanın belirli günlerinde hem sporumda başarılı olmak için çalışıyorum, hem de mesleğimi icra ediyorum. Engelli bireylerin kendilerini asla eve kapatmamaları lazım. Kendilerine güvensinler, unutmayalım ki inandıktan sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Engel sadece insanın içindedir.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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