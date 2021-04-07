Görme engelli vatandaşlardan Sesli Kütüphane'ye büyük ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin kurumsal web sayfasında hizmet vermeye devam eden Sesli Kütüphane’nin görme engelli vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Kütüphanemizi kolay erişilebilir bir alt yapı sistemiyle oluşturduk. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden görme engelli vatandaşlarımız bu hizmetimize kolayca ulaşabilirler. Türk Edebiyatımızın eşsiz güzellikteki eserleri ve dünya klasiklerini vatandaşlarımızla buluşturmak için Sesli Kütüphane platformumuzu geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

‘İSTEK BİLDİR’ SEÇENEĞİ DE BULUNUYOR

Görme engelli vatandaşların kültürel hayata katılımını kolaylaştırmak ve onların entelektüel gelişimlerini sağlamak için “seslikitap.kecioren.bel.tr” adresinde yayımlanan sesli kitaplara kolaylıkla ulaşılabileceğini de söyleyen Başkan Altınok, şu bilgileri paylaştı:

“Sesli Kütüphane hizmetimizden faydalanmak isteyen vatandaşımızın platformumuza üye olması gerekiyor. Üyelik işlemleri “seslikitap.kecioren.bel.tr” adresinde bulunan form doldurularak gerçekleştiriliyor. Kimlik ve engel durum bilgilerini bildirerek üye olan vatandaşlarımız üyelik onayının ardından kütüphanede bulunan sesli kitaplarımızı dinleyebiliyor. Sesli Kütüphanede ayrıca ‘İstek bildir’ seçeneğimiz de yer alıyor. Bu sayede vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor ve yoğun istek alan kitaplarımızı da seslendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde masal kitaplarımızı da yayımlamaya başlayacağız.”