Görme engellilere izli yol engeli

Geçtiğimiz yıllarda yenileme amaçlı kaldırılan izli yolların bir türlü yapılmaması görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Başkent’in birçok noktasında geçtiğimiz yıllarda yenileme amaçlı kaldırılan izli yolların bir türlü yapılmaması görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan karelerde görme engelli bir vatandaşın kaldırımda yürümekte güçlük çektiği görülürken; Kızılay, Ulus gibi ana güzergâhların birçoğunda izli yol bulunmadığı biliniyor. İzli yolların ise ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor.

BETON İZLİ YOLLAR KONULACAKTI

Başkent’te Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Tuna döneminde yenileme amaçlı kaldırılan sarı engelli iz yolları, aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen bir türlü yenilenmiyor. Başkent’in birçok noktasında yıpranan ve zarar gören sarı engelli yollar yerine hava şartlarına dayanıklı beton izli yollar konulmak şartıyla kaldırılmış, tüm planlamalara rağmen bazı bölgelerde yenileme yapılamamıştı.

BİR KISMI YENİLENDİ, BİR KISMI KALDI

Geçtiğimiz yıllarda Başkent’te yer alan 131 kilometrelik iz yolunun bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı da sökülerek olduğu gibi bırakılmıştı. Kızılay Meşrutiyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ulus meydan gibi birçok noktada izli yollar yapılmadığı gözlemlendi. Ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

“BİR AN ÖNCE YAPILSIN”

Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan karelerde görme engelli bir vatandaşın kaldırımda yürümekte güçlük çektiği görüldü. Görme engelli vatandaşlar, özellikle ana güzergâhlarda izli yolların olmadığını kaydederek, yolların yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Bir yerden bir yere giderken güçlük çektiklerini söyleyen görme engelli vatandaşlar, sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi:

“HAREKET ALANIMIZ GENİŞLETİLSİN”

“Bizler bir yerden bir yere ulaşım sağlarken izli yolları kullanıyoruz. En çok sorun ise erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konusunda oluyor. Bizlerin hareket alanını genişletebilmek için düzenlemeler getirilmesi gerekli. Yapılan çalışmaların belirli standartlara uygun olması lazım. Özellikle sarı çizgi dediğimiz görme engellilerin yürüyüş parkurlarında ağaç, direk, pano gibi birçok engelle karşılaşıyoruz.”

“GELİŞİGÜZEL YAPILMASIN”

“Bu da yetmezmiş gibi birçok kaldırımda izli yollar bulunmuyor. Yerel yönetimler bunu yapmış olmak için değil gönül vererek yapmalı ki bizlere faydalı olsun. Yapılan çalışmaların gelişigüzel değil, engellilerin en iyi şekilde faydalanabileceği bir düzende yapılsın.”

Duyarlı vatandaşlar ise sökülen izli yolların yerine bir an önce beton izli yolların yapılmasını talep ederek, görme engelli vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesini istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



