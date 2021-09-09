  • BIST 1.452,670
  • Altın 487,34
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Görme engellilere izli yol engeli

Geçtiğimiz yıllarda yenileme amaçlı kaldırılan izli yolların bir türlü yapılmaması görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Görme engellilere izli yol engeli

Başkent’in birçok noktasında geçtiğimiz yıllarda yenileme amaçlı kaldırılan izli yolların bir türlü yapılmaması görme engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan karelerde görme engelli bir vatandaşın kaldırımda yürümekte güçlük çektiği görülürken; Kızılay, Ulus gibi ana güzergâhların birçoğunda izli yol bulunmadığı biliniyor. İzli yolların ise ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor.

1631176075868.jpeg

BETON İZLİ YOLLAR KONULACAKTI

Başkent’te Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Tuna döneminde yenileme amaçlı kaldırılan sarı engelli iz yolları, aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen bir türlü yenilenmiyor. Başkent’in birçok noktasında yıpranan ve zarar gören sarı engelli yollar yerine hava şartlarına dayanıklı beton izli yollar konulmak şartıyla kaldırılmış, tüm planlamalara rağmen bazı bölgelerde yenileme yapılamamıştı.

BİR KISMI YENİLENDİ, BİR KISMI KALDI

Geçtiğimiz yıllarda Başkent’te yer alan 131 kilometrelik iz yolunun bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı da sökülerek olduğu gibi bırakılmıştı. Kızılay Meşrutiyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ulus meydan gibi birçok noktada izli yollar yapılmadığı gözlemlendi. Ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

“BİR AN ÖNCE YAPILSIN”

Kızılay Meşrutiyet Caddesi’nde objektiflerimize yansıyan karelerde görme engelli bir vatandaşın kaldırımda yürümekte güçlük çektiği görüldü. Görme engelli vatandaşlar, özellikle ana güzergâhlarda izli yolların olmadığını kaydederek, yolların yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Bir yerden bir yere giderken güçlük çektiklerini söyleyen görme engelli vatandaşlar, sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi:

“HAREKET ALANIMIZ GENİŞLETİLSİN”

“Bizler bir yerden bir yere ulaşım sağlarken izli yolları kullanıyoruz. En çok sorun ise erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konusunda oluyor. Bizlerin hareket alanını genişletebilmek için düzenlemeler getirilmesi gerekli. Yapılan çalışmaların belirli standartlara uygun olması lazım. Özellikle sarı çizgi dediğimiz görme engellilerin yürüyüş parkurlarında ağaç, direk, pano gibi birçok engelle karşılaşıyoruz.” 

1631176063438.jpeg

“GELİŞİGÜZEL YAPILMASIN”

“Bu da yetmezmiş gibi birçok kaldırımda izli yollar bulunmuyor. Yerel yönetimler bunu yapmış olmak için değil gönül vererek yapmalı ki bizlere faydalı olsun. Yapılan çalışmaların gelişigüzel değil, engellilerin en iyi şekilde faydalanabileceği bir düzende yapılsın.”
Duyarlı vatandaşlar ise sökülen izli yolların yerine bir an önce beton izli yolların yapılmasını talep ederek, görme engelli vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesini istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 09 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Eylül 2021 Perşembe 09:35
  • Devlette 390 özelde 3 bin tl09 Eylül 2021 Perşembe 04:30
  • Gelişim için iş birliği şart09 Eylül 2021 Perşembe 04:00
  • Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...08 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Türkiye aşı haritası 08 Eylül 202108 Eylül 2021 Çarşamba 09:58
  • Ges'lere ilgi artıyor08 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Taksinin çarptığı araç takla attı08 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • ANKARAKART'a zam08 Eylül 2021 Çarşamba 02:30
  • Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İlk olarak nerede görülmüştür?07 Eylül 2021 Salı 11:27
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti