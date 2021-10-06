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Görme engelliye otomobilin çarptığı kaza kamerada

İZMİR'in Urla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Ali Hikmet Kurcal'a (77), otomobil çarptı. Kurcal'ın ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görme engelliye otomobilin çarptığı kaza kamerada

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsünden inen görme engelli Ali Hikmet Kurcal, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Elindeki poşetlerle araçlardan yol isteyen Kurcal, yolun sol şeridine geçtiği sırada Niyazi İ. yönetimindeki 35 ANJ 45 plakalı otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kurcal, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Niyazi İ. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Kurcal yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Niyazi İ. yönetimindeki otomobilin kendisine çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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