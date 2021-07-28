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Görsel şölen sunan 'mor bahçeler' bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerini Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi ziyaret etti.
Görsel şölen sunan 'mor bahçeler' bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde Akçaköy Lavanta Deresi ve merkeze bağlı Karakent köyü ile Burdur genelinde toplamda 1900 dekarlık alanda susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen lavanta bahçelerine bayram tatilinde ziyaretçi akını oldu.

Burdur Gölü manzarasıyla bütünleşen lavanta bahçeleri ile tek parselde 375 dekar arazide uçsuz bucaksız mor şölen sunan Akçaköy Lavanta Deresi'ne gelen tatilciler, doğada huzur buldu.

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, görevlilerin yaptığı sayıma göre, bayram tatilinde lavanta bahçelerinin 70 bine yakın ziyaretçi çektiğini söyledi.


Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı evde uzun süre kapalı kalan insanların tatili fırsat bilerek lavanta bahçelerine akın ettiğini belirten Sarıca, lavantanın görsel şöleninin insanları cezbettiğini aktardı.

Sarıca, insanların lavantanın kokusuyla ferahladıklarını vurgulayarak, salgının etkisinin kırılmasıyla gelecek yıllarda lavantaya olan ilginin artarak devam edeceğini kaydetti.

Lavantanın ekonomiye ve ekoturizme katkısının azımsanmayacak ölçüde olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Bu hareketlilikten yöremiz de payına düşeni almış durumda." dedi.

Sarıca, lavanta turizminin katlanarak artacağına değinerek, şöyle konuştu:

"Bizim lavanta bahçelerimiz bir susuz tarım konseptinde. İnsanlara dağda, taşlık, verimsiz arazilerde de bu mor rengi yakalayabileceklerini, bunun tarımını yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Akçaköy'de kuraklıktan dolayı yüzde 30 fide kayıplarımız da oldu ancak biz bu alanları her yıl yeniliyoruz. Akçaköy Lavanta Deresi önümüzdeki yıllarda yine Avrupa'nın ve Türkiye'nin görseli en yüksek lavanta bahçesi olmaya devam edecek. Toplamda 1900 dekarlık alanda biz lavanta tarımı yapıyoruz. Bunun 750 dekarı tarımsal amaçlı araziler, 1150 dekarlık alan ise insanların gelip fotoğraf çektirmeleri için kurduğumuz bahçeler."

"Hepsi harika bahçeler"
Antalya Kumluca'dan Cafer Durukan, bayram tatilinde lavanta bahçelerini gezmeyi tercih ettiğini belirterek, "Sosyal mesafenin en iyi sağlandığı açık alanlardaki doğal güzellikleri ziyaret etmek bizim ve çocuklarımız için daha değerli." dedi.

Evde kapanmanın ardından doğada olmanın kendilerini rahatlattığına değinen Durukan, bozulmamış doğal ortamlardan olan lavanta bahçelerini beğendiklerini dile getirdi.

Esin Çiftçi de lavanta bahçelerini merak ettiği için geldiğini belirterek, "Lavanta Deresi gerçekten görmeye değer bir yer, herkese tavsiye ederim. Hepsi harika bahçeler." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan gelen İsmail Çavdar ise bu tür kıraç arazileri lavanta ile tarıma, ekonomiye ve turizme kazandırmanın önemli olduğuna işaret etti.

İstanbul'dan gelen Sibel Bay da lavanta bahçelerini düzenli bulduklarını, bahçelere girdikleri andan itibaren aldıkları kokunun muhteşem olduğunu ifade etti.

Burdurlu Hatice Eryılmaz ise büyüdüğü toprakların her geçen gün bilinirliğinin artarak çok sayıda turisti ağırlamasından mutlu olduklarını dile getirdi.

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